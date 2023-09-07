Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» из Иваново осудили за экстремизм

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор семерым членам «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещенное в России экстремистское международное религиозное объединение) из Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантов признали виновными по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Пятерых из них отправят в колонию общего режима на срок от 2,5 до 3,5 года. Еще двое получили наказание в виде 10 и 12 лет заключения — помимо участия в экстремистском объединении, они перечисляли деньги члену запрещенной в России международной террористической организации ИГ. Первые три года мужчины проведут тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что фигуранты разделяли экстремистскую идеологию и пропагандировали деятельность ячейки среди мусульман. В домах осужденных нашли экстремистскую литературу.

«Ат-Такфир валь-Хиджра» («Обвинение в неверии и отъезд для спасения веры») — одно из самых радикальных мусульманских движений.