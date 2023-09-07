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11:26, 7 сентября 2023Ценности

Алена Водонаева высмеяла Бородину за копирование ее стиля

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева высмеяла телеведущую Ксению Бородину за копирование стиля. Пост на эту тему появился в ее личном Telegram-канале.

Телезвезда 3 сентября поделилась видео, на котором она позирует в облегающем белом вязаном платье длины макси. При этом в качестве обуви она выбрала черные ботинки-казаки люксового бренда Isabel Marant черного цвета. Позже Бородина опубликовала сторис, показав аналогичный наряд с такой же обувью другого цвета.

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«Я в белом вязаном платье и казаках Isabel Marant — 3 сентября. Ксения в этом же платье и казаках — сегодня. Какая ирония судьбы. Ну что же, давайте оценивать битву луков. Я чет ору», — высказалась Водонаева. В то же время ее коллега пока никак не отреагировала на обвинения.

В январе Алена Водонаева рассказала о заблокировавших ее знаменитостях. «Меня [певец] Егор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала [певица] Вера Брежнева. А потом она меня разблокировала», — уточнила она. Ведущая пояснила, что Крид обиделся на ее репортаж об участии исполнителя в шоу «Холостяк».

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    Карина Черных
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