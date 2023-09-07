Женщина нашла необычный способ отомстить мужу за измену

Жительница США лишила мужа дохода и бизнеса, чтобы отомстить ему за измену

Женщина узнала об измене мужа и решила отомстить ему. Для этого она нашла необычный способ, пишет Daily Express.

Жительница США Ранда Пусатери задумала лишить мужа единственного источника дохода. Для этого она отменила обязательное страхование гражданской ответственности, без которого в США нельзя оказывать услуги. В результате их общий бизнес по обслуживанию и ремонту кондиционеров перестал работать.

После этого женщина решила предупредить о закрытии компании всех клиентов и опубликовала пост на официальной странице фирмы в соцсети. В сообщении говорилось, что причиной была измена ее мужа, Эрика Пусатери.

Oldsmar Air Conditioning прекращает свою работу, спасибо вам за вашу поддержку в течение этих 10 лет. К сожалению, Эрик решил, что его роман с другой женщиной более важен и ценен, чем дети, жена и его клиенты. Из-за его ужасного поступка мы вынуждены были закрыть бизнес, отменить страховку и больше не имеем права оказывать услуги в округе Пинеллас. Пожалуйста, имейте в виду, что, обращаясь за услугами к Эрику Пусатери, вы можете получить штраф в 10 тысяч долларов и стать фигурантом уголовного дела обращение к клиентам, опубликованное Рандой Пусатери

Подписчиков и бывших клиентов восхитил поступок Ранды Пусатери. Большинство комментаторов оставили под постом слова поддержки и подтвердили, что мужчина заслужил такого отношения от жены.

Ранее сообщалось о женщине, которая потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги за работу из-за своего развода. По ее словам, мужчина должен был отдать ей свой гонорар, потому что им с бывшим мужем больше не понадобятся свадебные снимки.

