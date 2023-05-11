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16:29, 11 мая 2023Из жизни

Женщина развелась и потребовала у фотографа деньги за свадебную фотосессию

ABP Live: женщина потребовала у свадебного фотографа вернуть гонорар из-за развода с мужем

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Женщина из ЮАР написала своему фотографу и потребовала вернуть ей деньги за свадебную фотосессию. Как сообщает ABP Live, африканка сочла развод достаточным основанием для такой просьбы.

Бывшая клиентка написала свадебному фотографу Лансу Ромео из ЮАР через четыре года после свадьбы, на которой Ромео снимал молодоженов. Женщина сообщила, что из-за развода фотографии им с бывшим мужем больше не нужны, поэтому Ромео должен вернуть свой гонорар.

Фотографии получились прекрасные, но все было зря, потому что мы развелись. Мне нужен возврат средств, которые мы тебе заплатили, потому что эти снимки нам больше не нужны

клиентка Ланса Ромео

Сначала фотограф подумал, что его разыгрывают, но скоро понял, что женщина не шутит. Она действительно считала, что из-за развода может вернуть деньги за фотосессию. Ромео объяснил, что не вернет гонорар, и выложил скриншот их переписки в Twitter.

Клянусь, у меня не жизнь, а какое-то кино. Такое нельзя придумать

Ланс Ромеофотограф

Ромео превратил переписку в короткое видео, которое уже набрало почти полмиллиона просмотров, полторы тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи удивляются тому, насколько некоторые люди бывают оторваны от реальности.

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Антонина Черташ
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