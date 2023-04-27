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07:01, 27 апреля 2023Из жизни

Узнавшая об измене жениха невеста разделась среди улицы в попытке отомстить ему

The Thaiger: в Китае девушка разделась на улице, чтобы отомстить жениху-изменнику

Фото: MiloVad / Shutterstock / Fotodom

Жительница провинции Цзянсу, Китай, узнала об измене жениха и разделась догола посреди улицы в попытке отомстить ему. Об этом сообщает The Thaiger.

Девушка несколько лет состояла в отношениях с изменником, а затем стала его невестой. Свадьба должна была состояться 1 мая. Однако за две недели до этого девушка узнала, что у него долгое время был роман на стороне. Помимо этого, она выяснила, что жених тратил ее деньги на любовницу. Он также ездил на свидания с другой девушкой на машине, которую ему подарила невеста.

Узнав правду, девушка решила встретиться и поговорить с женихом. Разговор перерос в ссору, и в порыве гнева невеста сняла с себя всю одежду посреди улицы, пытаясь унизить изменника и заставить его страдать. Многие прохожие были шокированы поведением девушки и начали фотографировать ее, предположив, что у нее проблемы с психикой. Некоторые незнакомцы подходили к ней и предлагали ей свою помощь и одежду, уговаривая вернуться домой. В конце концов, местная полиция и неравнодушные прохожие убедили ее уйти с оживленной улицы.

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Фотографии, сделанные очевидцами произошедшего, вскоре оказались в социальных сетях. Множество пользователей осудили девушку, заявив, что она совершила унизительный поступок. Другие поддержали ее и выразили ей свое сочувствие. «Дорогая девушка, лучшая месть — это оставить бесчестного человека позади и жить лучшей жизнью. Будь сильной, девочка», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии застала мужа с любовницей во время поцелуя и направила на него свой автомобиль. Машина сбила любовницу и подбросила мужчину в воздух.

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Алиса Удовик
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