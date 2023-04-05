Женщина на автомобиле застала мужа с любовницей и сбила их во время поцелуя

Daily Mail: в Австралии женщина на автомобиле сбила мужа, целовавшего любовницу на улице

Жительница австралийского города Брисбен застала мужа с любовницей во время поцелуя и направила на него свой автомобиль. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Христи Ли Кеннеди подозревала, что муж изменяет ей. Когда он сказал, что идет в детский сад за детьми, женщина проследила его маршрут при помощи приложения Find My iPhone и тайно последовала за ним на автомобиле. Увидев мужа, целующего и обнимающего любовницу на улице, она разозлилась, нажала на газ и поехала прямо на них, ударив по тормозам в последний момент. Автомобиль сбил любовницу и подбросил мужчину в воздух. После этого Кеннеди вышла из машины и напала на соперницу. Она ударила ее по лицу, обозвала «толстой шлюхой», после чего села в машину и уехала.

В суде Кеннеди признала факт небезопасного управления транспортным средством. Присяжные признали Кеннеди невиновной по двум обвинениям в злонамеренных действиях с целью причинения телесных повреждений, но не смогли прийти к единому мнению относительно вердикта по факту причинения ущерба в результате нападения. В итоге прокуратура отозвала обвинения в нанесении телесных повреждений после того, как австралийка призналась в совершении нападения. Прокурор требовал для обвиняемой наказание в виде трехлетнего тюремного заключения.

Адвокат Кеннеди заявила, что ее клиентка не намеревалась сбивать пару, а лишь хотела быстро подъехать к ним и выяснить, что происходит. «Единственная причина, по которой это произошло — в том, что ее муж целовал другую женщину», — заявила Уайт, подчеркнув, что Кеннеди нажала на тормоза, чтобы остановиться.

Судья приговорил женщину к условному лишению свободы на девять месяцев с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, Кеннеди обязали выплатить по пять тысяч австралийских долларов (около 270 тысяч рублей) бывшему мужу и его любовнице. В противном случае ей придется провести месяц за решеткой. Кроме того, ей на девять месяцев запретили управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что сотрудница спортзала узнала, что бойфренд начал встречаться с замужней женщиной, и нашла изощренный способ отомстить изменнику. Она сфотографировала любовников в зале и опубликовала эту фотографию под спецпредложением для влюбленных на День святого Валентина.