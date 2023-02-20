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02:00, 20 февраля 2023Из жизни

Женщина нашла способ отомстить изменившему ей с замужней любовницей бойфренду

The Mirror: женщина рассказала об изощренном способе отомстить изменнику

Фото: Shutterstock

Пользовательница Reddit узнала, что бойфренд начал встречаться с замужней женщиной, и нашла изощренный способ отомстить изменнику. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина рассказала, что ее пятилетние отношения с возлюбленным по имени Джо переживали тяжелые времена. Пара даже подумывала обратиться к специалисту. «Я пыталась уговорить его сходить к консультанту по отношениям, но в итоге пришлось идти одной. Консультант настойчиво предлагал мне поговорить с ним и почаще вместе что-нибудь делать», — описала автор истории свои попытки изменить ситуацию.

В конце концов, мужчина начал общаться с замужней женщиной по имени Карен за спиной ее мужа, которого звали Патрик. Вскоре автор поста поняла, что мужчина изменил ей с любовницей, и ушла от него.

Женщина работала в спортзале, куда Джо и Карен часто ходили заниматься вместе. Она воспользовалась тем, что посетители спортзала при регистрации подписывают соглашение, согласно которому сотрудникам разрешается фотографировать их во время занятий и использовать снимки для рекламы в соцсетях.

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«Я сфотографировала их в зале и опубликовала эту фотографию под нашим спецпредложением для влюбленных на День святого Валентина. А потом запустила это фото в качестве местной рекламы. Патрик увидел рекламу. Он пришел домой к Джо и устроил скандал, выкидывая вещи Карен из багажника своего автомобиля на террасе у Джо. Он заявил, что Джо может забирать женщину себе», — рассказала автор.

В результате у Джо начались проблемы с его начальником, который еще и сдавал ему дом. Джо не хотел новых отношений, поэтому заставил Карен забрать вещи и найти себе новое жилье. «Джо написал мне и спросил, позволю ли я ей пожить в моей спальне. Он так и не понял, что это я опубликовала объявление. Конечно, я проигнорировала эту просьбу», — отметила женщина.

Вскоре Карен на некоторое время вернулась к Патрику, а затем переехала к Джо вместе 20-летней дочерью.

В комментариях пользователи признали, что месть была продумана идеально. «Я очень впечатлен, мне нравится эта идея», — написал один из них. «Восхитительно. Браво!» — отметил другой. «Мои поздравления! Карме не пришлось ничего делать, вы уже идеально выполнили всю работу!» — заявил третий.

Ранее сообщалось, что на окраине Куала-Лумпура, Малайзия, желающая отомстить мужу за измену женщина и мать изменника похитили его любовницу. Полиции удалось найти пострадавшую, которая получила незначительные травмы носа, лица, головы и тела.

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Алиса Дмитриева
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