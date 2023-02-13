Желающая отомстить мужу-изменнику женщина похитила его любовницу

The Straits Times: в Малайзии женщина похитила любовницу мужа

На окраине Куала-Лумпура, Малайзия, желающая отомстить мужу за измену женщина и мать изменника похитили его любовницу. Об этом сообщает The Straits Times.

Мужчина обратился в полицию четвертого февраля. Он рассказал, что оставил 26-летнюю возлюбленную в заведенной машине. Внезапно в автомобиль забрались неизвестные и уехали вместе с девушкой. Мужчина попытался позвонить на мобильный телефон возлюбленной, но он был выключен.

Полиция выследила и нашла автомобиль, однако в салоне никого не оказалось. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать и арестовать трех похитителей: ими оказались жена и мать изменника, а также неизвестный мужчина. На основании сведений, полученных от преступников, полиции удалось найти пострадавшую. Она получила незначительные травмы носа, лица, головы и тела и была доставлена в больницу.

Дело было классифицировано как похищение, а трое обвиняемых были заключены под стражу для содействия в дальнейшем расследовании. Отмечается, что супруга и мать знали о любовнице мужчины и таким образом хотели положить конец их интимной связи.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 49-летний Уэйн Пекхэм вместе с сыном, 23-летним Райли Пекхэмом, избил и задушил любовника жены. Сын и отец отрицают свою вину.

