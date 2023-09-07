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15:00, 7 сентября 2023Россия

В России наступил первый день трехдневных выборов

В восточных регионах России наступил первый день трехдневных выборов
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В самых восточных регионах России — Чукотском автономном округе и Камчатском крае — наступил первый день трехдневных выборов. Информация о них размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Чукотском автономном округе с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора региона, а также в органы местного самоуправления. В свою очередь, жители Камчатского края выбирают глав ряда поселений и муниципальных депутатов.

В рамках единого дня голосования по всей России состоится более 4000 избирательных кампаний в 85 регионах — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. На выборах всех уровней зарегистрировано свыше 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Проголосовать смогут до 65 миллионов избирателей.

Прямым голосованием изберут 21 губернатора, еще 5 глав регионов определят депутаты. Также состоятся выборы депутатов 20 региональных законодательных собраний. Кроме того, в 4 субъектах запланированы дополнительные выборы в Государственную Думу по одномандатным округам.

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