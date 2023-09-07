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20:16, 7 сентября 2023Моя страна

«Дни Белых журавлей» начались в Дагестане

В Дагестане открылся фестиваль «Дни белых журавлей»

Фото: Jazmin Quaynor / Unsplash

В Дагестане открылся международный фестиваль «Дни Белых журавлей». Как сообщает ТАСС, в этом году он посвящен 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

«В Дагестане стартовал XXXVII Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Ежегодно он проводится под эгидой ЮНЕСКО», — рассказали в Минкультуры республики.

Ожидается, что на фестиваль приедут 55 литературных деятелей из разных регионов России и ближнего зарубежья. Мероприятия будут проходить в Махачкале и на родине поэта — в селе Цада Хунзахского района.

Так, запланированы заседание секретариата Союза писателей России, тематические круглые столы, вечер российской поэзии, поэтические чтения с участием артистов Театра поэзии, слушателей поэтического семинара имени Магомеда Ахмедова, молодых писателей из литературного цеха «На Буйнакского», творческой интеллигенции и молодежи.

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    Варвара Кошечкина
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