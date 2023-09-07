Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 7 сентября 2023Россия

В Москве разделили ключ расшифрования результатов электронного голосования

В Москомизбиркоме разделили ключ расшифрования электронного голосования

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мосгоризбиркоме провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы», — объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Части ключа расшифрования передали на хранение председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалеву, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову, члену Центральной избирательной комиссии России Игорю Борисову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября 2023 года. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости