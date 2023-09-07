В Москве разделили ключ расшифрования результатов электронного голосования

В Москомизбиркоме разделили ключ расшифрования электронного голосования

В Мосгоризбиркоме провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы», — объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Части ключа расшифрования передали на хранение председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалеву, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову, члену Центральной избирательной комиссии России Игорю Борисову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября 2023 года. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.