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19:01, 7 сентября 2023Силовые структуры

Экс-руководителей УМВД задержали из-за незаконной регистрации мигрантов

ФСБ задержала экс-руководителей миграционной службы Видного по уголовному делу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД и отделом собственной безопасности задержали экс-руководителей миграционной службы города Видное по подозрению в незаконной регистрации мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова источников, знакомых с материалами дела.

Подозреваемыми оказались бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД Ленинского городского округа Московской области подполковник полиции Николай Сидоренко, а также его заместитель Алексей Тахтаров. Обоим предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По информации РБК, накануне силовики изъяли необходимые для следствия документы и цифровые носители. Полицейским грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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    Олеся Мицкевич
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