Экс-руководителей УМВД задержали из-за незаконной регистрации мигрантов

ФСБ задержала экс-руководителей миграционной службы Видного по уголовному делу

Сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД и отделом собственной безопасности задержали экс-руководителей миграционной службы города Видное по подозрению в незаконной регистрации мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова источников, знакомых с материалами дела.

Подозреваемыми оказались бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД Ленинского городского округа Московской области подполковник полиции Николай Сидоренко, а также его заместитель Алексей Тахтаров. Обоим предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По информации РБК, накануне силовики изъяли необходимые для следствия документы и цифровые носители. Полицейским грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

