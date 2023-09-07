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13:58, 7 сентября 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе отложили выборы

Памфилова заявила, что в Шебекинском городском округе отложили выборы
СюжетНаселение России:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Муниципальные выборы в Шебекинском городском округе Белгородской области отложили. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

Помимо того, по ее словам, отложены выборы в Земское собрание Жигайловского сельского поселения. Глава ЦИК отметила, что выборы перенесены в связи с введением на территории муниципальных образований режима повышенной готовности.

«Героические люди (в Белгородской области — прим. "Ленты.ру") выдерживают, держатся и дают отпор нашим трусливым врагам, которые бегут с поля боя, (...) действуют подло, исподтишка, в основном воюют с мирным населением», — добавила она.

В единый день голосования 10 сентября в 85 регионах России завершатся трехдневные выборы различного уровня — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее Элла Памфилова рассказала, что участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году доступно для 21,5 миллиона человек. Она добавила, что в 25 регионах «от Камчатки до Калининграда» граждане смогут выбрать форму голосования: прийти на участок или отдать голос дистанционно.

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    Никита Абрамов
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