В США заявили о «тикающих часиках» для контрнаступления Украины

CNN: время для успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины истекает

Время для успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины истекает, ближайшие месяцы будут иметь решающее значение, особенно на фоне осеннего ухудшения погоды. Об этом пишет CNN.

Американское издание заявляет, что надежды Украины на быстрый и решительный прорыв в ходе контрнаступления давно угасли, и «часики для страны тикают» в преддверии более сложных осенних боевых условий.

Также авторы считают, что у российских войск есть некоторые преимущества: «Российская армия значительно больше украинской, РФ не нужно беспокоиться о возможной потере союзников». «Россия, вероятно, сможет справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина», — добавляет CNN.

Помимо того, на Украину усиливается давление с целью достижения успеха в боевых действиях. Он нужен Киеву и для более сильных позиций на мирных переговорах (если те когда-нибудь состоятся), и если поддержка Запада начнет ослабевать, указывает издание.

«Каким бы ни был исход контрнаступления, он может иметь решающее значение для завершения конфликта», — подытоживает CNN.

Ранее эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап в эфире CNN заявил, что американские истребители F-16, поставка которых недавно была одобрена Нидерландами и Данией, все равно не позволят Украине изменить ход боевых действий.