В МВД раскрыли подробности об арестованном за диверсию российском подростке

МВД: арестованный в Новосибирске за диверсию подросток хотел «легких денег»

Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Начало событий в новости Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Арестованный за диверсию на железной дороге в Новосибирске 17-летний подросток хотел «легких денег». Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, передает NGS.ru.

По словам задержанного, в поисках заработка он нашел в мессенджере ссылку с заданием совершить поджог оборудования на железной дороге. Там была информация о местоположении объекта и способ совершения диверсии. Ночью подросток прибыл на указанное место, вскрыл релейный шкаф и поджег его, раскрыли в МВД подробности происшествия.

В ходе обыска дома у подростка силовики изъяли мобильный телефон, балаклаву, инструменты и банковскую карту. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия»).

Ранее 8 сентября сообщалось о его аресте за две диверсии — 25 и 26 августа были выведены из строя два релейных шкафа на перегоне между железнодорожными станциями Новосибирск-Западный — Обь.