69-я параллель
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12:37, 8 сентября 202369-я параллель

Редкое оптическое явление в небе над российским селом сняли на видео

Жители Якутии сняли на видео необычное солнечное гало

Жители села Томтор Оймяконского района Якутии заметили в небе необычное солнечное гало. Редкое оптическое явление сняли на видео, ролик публикует портал «ЯСИА».

На кадрах показана большая светящаяся проекция в форме круга и расходящиеся от него кольца. Солнечное гало — оптическое явление, создаваемое светом, который взаимодействует с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере.

«Гало может иметь множество форм — от цветных или белых колец до дуг и пятен на небе. Тут оно расположено по линии горизонта, что довольно необычно и редко», — рассказал старший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера СО РАН Игорь Колтовской. Он отметил, что обычно гало возникает при изменениях погоды.

Ранее в горах на Кольском полуострове нашли розовый снег с запахом арбуза. Необычное явление заметили в Хибинах.

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    Варвара Родикова
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