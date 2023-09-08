Редкое оптическое явление в небе над российским селом сняли на видео

Жители Якутии сняли на видео необычное солнечное гало

Жители села Томтор Оймяконского района Якутии заметили в небе необычное солнечное гало. Редкое оптическое явление сняли на видео, ролик публикует портал «ЯСИА».

На кадрах показана большая светящаяся проекция в форме круга и расходящиеся от него кольца. Солнечное гало — оптическое явление, создаваемое светом, который взаимодействует с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере.

«Гало может иметь множество форм — от цветных или белых колец до дуг и пятен на небе. Тут оно расположено по линии горизонта, что довольно необычно и редко», — рассказал старший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера СО РАН Игорь Колтовской. Он отметил, что обычно гало возникает при изменениях погоды.

Ранее в горах на Кольском полуострове нашли розовый снег с запахом арбуза. Необычное явление заметили в Хибинах.