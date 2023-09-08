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10:28, 8 сентября 2023Экономика

Крупнейший банк Европы прекратит работать с Россией

Британская группа HSBC с 27 октября прекратит переводы для РФ и Белоруссии

Фото: Alberto Pezzali / AP

Крупнейшая в Европе банковская группа HSBC прекратит обслуживать входящие и исходящие переводы для корпоративных клиентов России и Белоруссии с 27 октября. Об этом пишет Nikkei Asia.

Британская группа разослала соответствующие уведомления клиентам всех своих подразделений, в том числе гонконгского Hang Seng Bank. Решение связано с «усложнившейся нормативной ситуацией», и компания стремится «минимизировать операционное воздействие на Россию и Белоруссию, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами». В HSBC эту информацию подтвердили.

Представитель группы также рассказал журналистам, что она по-прежнему работает над продажей российских активов местному Экспобанку и надеется закрыть сделку до конца года, однако сейчас ожидает одобрения местных регулирующих органов.

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Компании, которые обслуживают подразделения HSBC в Гонконге, могли совершать и получать платежи из России даже после введения санкций Великобритании, ЕС и США. Однако на деле многие россияне, находящиеся в Гонконге, рассказали, что практически потеряли доступ к банковским услугам после начала конфликта на Украине. «Большинство банков, даже материкового Китая, видят российский паспорт и немедленно отказывают», — заверил один из источников.

HSBC принял решение официально прекратить обслуживание связанных с Россией переводов после того, как в июне представители Минфина США встретились с китайскими финансистами и попросили помочь остановить экспорт передовых технологий американского производства из Гонконга в Россию. В частности, представители американского ведомства призвали местные банки, включая HSBC, тщательнее проверять переводы, связанные с подсанкционными товарами. Кроме того, представитель Госдепартамента США заявлял, что Гонконг может использоваться в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций нескольких юрисдикций.

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    Софья Ермакова
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