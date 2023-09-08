Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Казахстане рассказали о призывах филиала ИГ к войне с Россией

КНБ Казахстана сообщил, что филиал ИГ регулярно призывает к войне против России

Фото: Hadi Mizban / AP

Главари террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ), регулярно призывают к войне с Россией и другими государствами. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, передает РИА Новости.

«Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство*" - "Вилаят Хорасан*". По различным оценкам, их численность за это время возросла с 500 до 6000 более подготовленных террористов», — заявил зампредседателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев.

По его словам, террористы призывают к джихаду не только против России, но и против США, Китая и Пакистана.

Ранее Сейсембаев сообщил, что казахстанским спецслужбам в текущем году удалось предотвратить подрыв мавзолея Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане. По его словам, в Казахстане в настоящее время сохраняется повышенная террористическая опасность.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

    Минобороны заявило от уничтожении 31 украинского беспилотника

    Сбивший полицейского в Москве объяснил свой поступок на видео

    Раскрыт идеальный планшет для показа мультиков детям

    Российские войска уничтожили украинскую станцию борьбы с БПЛА «Буковель-AD»

    В России воспитательница избила не спавших в тихий час детей и попала на видео

    В России школьник одним ударом порвал селезенку сверстнику в кабинете литературы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости