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18:18, 8 сентября 2023Путешествия

Ветеран-инвалид пережил «адскую боль» в самолете из-за ошибки авиакомпании

Ветеран армии США получил травму колена в самолете и обвинил в этом авиакомпанию

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Ветеран армии США получил травму колена во время полета на самолете American Airlines и обвинил в случившемся авиакомпанию. Об этом сообщает The Insider.

Уточняется, что 56-летний инвалид Джефф Снайдер летел из Небраски во Флориду в конце августа. Во время приземления сидящий впереди него мужчина отказался привести спинку кресла в вертикальное положение. Когда самолет начало трясти, металлическая труба в переднем сиденье воткнулась в колено Снайдера, на котором тот ранее перенес операцию.

По словам пассажира, он пережил адскую боль из-за ошибки авиакомпании. Рана начала кровоточить, однако бортпроводники проигнорировали случившееся. Мужчина добавил, что пилоты не имели права сажать самолет, пока все путешественники не поднимут спинки кресел.

American Airlines принесли извинения Снайдеру и подарили ему 7,5 тысячи бонусных миль. Тем не менее мужчина не удовлетворился компенсацией и потребовал от перевозчика признать свою вину.

Ранее стало известно, что авиакомпания United Airlines заплатит 30 миллионов долларов пассажиру-инвалиду, который пережил остановку сердца из-за плохого обращения сотрудников перевозчика. Молодой человек прикован к коляске, а для поддержания дыхания ему необходим аппарат ИВЛ.

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    Зарина Дзагоева
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