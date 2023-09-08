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20:47, 8 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на девять лет за поджог квартиры с бывшей женой и детьми

В Качканаре осудили на 9 лет мужчину, пытавшегося заживо сжечь экс-жену и детей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Качканаре суд приговорил к 9 годам и 15 дням лишения свободы 28-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь экс-супругу и троих маленьких детей — двух, пяти и семи лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на четырех лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 28 июля 2022 года мужчина, испытывая ревность к бывшей жене, приехал к ее дому и облил входную дверь неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью из принесенной с собой пластиковой бутылки. Он поджег квартиру и сбежал. Жильцы дома и пожарные смогли потушить пламя.

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    Екатерина Власова
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