Российские операторы связи пожаловались на качество китайского оборудования

«Ъ»: операторы связи в РФ недовольны китайским оборудованием «третьего эшелона»

Российские операторы связи оказались недовольны качеством китайского оборудования «третьего эшелона» — то есть того, что выпускается не двумя крупнейшими производителями страны (ZTE и Huawei), узнал «Коммерсантъ».

Такую технику начали закупать из-за дефицита, сложившегося в России после остановки поставок мировыми лидерами производства телекоммуникационного оборудования — Huawei, Nokia и Ericsson. В «Сколтехе» газете рассказали, что российским операторам для полноценного строительства сетей не хватает 50 тысяч базовых станций.

Чтобы покрыть нехватку, они уже год тестируют оборудование небольших производителей из Китая и других стран, но результаты их не устраивают. «Это связано с закрытостью систем китайских вендоров — они несовместимы с решениями других компаний, не удовлетворяет операторов также стабильность работы и функционал», — говорит заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. На фоне жалоб некоторые поставщики шли навстречу и соглашались адаптировать технику для российских сетей, рассказал собеседник «Ъ». Другой источник сообщил, что некоторые российские операторы думают над тем, чтобы совместно с китайскими производителями доработать базовые станции под сети.

Как отметил аналитик профильного Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко, массовое внедрение станций «третьего эшелона» в России может спровоцировать сбои в сетях связи, а также рост расходов на ремонт оборудования, поскольку китайское оборудование чаще ломается. Небольшие производители обычно не могут обеспечить необходимый уровень поддержки и обновления ПО.