Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:33, 8 сентября 2023Силовые структуры

Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России

Гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством РФ

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления по региону.

Как стало известно, 35-летний мужчина под предлогом совместной прогулки вывез 4-летнего сына на автомобиле за город. В районе населенного пункта Мамоново американец попытался незаконно пересечь границу России через лесисто-болотистую местность, однако был задержан российскими пограничниками.

Отмечается, что в дни, когда мужчина прибыл в Калининградскую область, районный суд рассматривал гражданское дело с вопросом о месте жительства ребенка. Было известно, что мать несовершеннолетнего категорически против его отъезда за границу.

В отношении американца возбуждены уголовные дела по факту похищения несовершеннолетнего и попытку незаконного пересечения государственной границы. В настоящее время он заключен под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сбили дрон ВСУ чешского производства

    Чешский генерал предрек развал Украины

    «Ростех» импортозаместил остекление для самолета SJ-100

    Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

    Загадочное яйцо обнаружили у побережья Аляски

    Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

    Парень помог девушке из Tinder справиться с бессонницей и потерял ее

    Великобритания установит слежку за РФ в Черном море

    В украинских Сумах прогремел взрыв

    В США рассказали о попавшем в ловушку Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости