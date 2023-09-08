Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России

Гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством РФ

Гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления по региону.

Как стало известно, 35-летний мужчина под предлогом совместной прогулки вывез 4-летнего сына на автомобиле за город. В районе населенного пункта Мамоново американец попытался незаконно пересечь границу России через лесисто-болотистую местность, однако был задержан российскими пограничниками.

Отмечается, что в дни, когда мужчина прибыл в Калининградскую область, районный суд рассматривал гражданское дело с вопросом о месте жительства ребенка. Было известно, что мать несовершеннолетнего категорически против его отъезда за границу.

В отношении американца возбуждены уголовные дела по факту похищения несовершеннолетнего и попытку незаконного пересечения государственной границы. В настоящее время он заключен под стражу.