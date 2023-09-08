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10:55, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

В России перезапустят популярное шоу

«Одноклассники» объявили о перезапуске шоу «ОК на связи!» с новым ведущим

Фото: пресс-служба OK.ru

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о перезапуске популярного онлайн-шоу «ОК на связи!» с новым ведущим. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Новым ведущим программы стал Константин Анисимов. Помимо этого, редакторы шоу обещают сделать передачу более интерактивной и динамичной. Также в новом сезоне на съемки будут приглашать зрителей, которые смогут задавать вопросы звездным гостям шоу.

Гостем первого выпуска шоу в новом формате стал российский фигурист Максим Траньков. Уже известно, что в следующих эпизодах будут участвовать шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев, а также актрисы Мила Ершова и Дарья Мороз.

«ОК на связи!» можно посмотреть на официальной странице шоу в соцсети. Оно выходит с 2016 года и за семь лет в эфире набрало порядка миллиарда просмотров.

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    Варвара Кошечкина
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