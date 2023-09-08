Врачи развеяли распространенные мифы о микроволновках

Врач-терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенные мифы о микроволновой печи. Медики также назвали готовку в микроволновке самым полезным способом приготовления пищи. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты объяснили, что микроволны, которые излучают печи, не вредят здоровью вопреки распространенному мнению об этом. «Волна не вырывается наружу, в микроволновках есть специальный экран сеточкой, который не дает вырываться этим электромагнитным волнам наружу», — заявил Коновалов.

«Если бы электромагнитные волны действовали бы на вас, то точно также, как в микроволновке можно курицу сварить, яичницу сделать или разогреть продукт, вы бы тоже разогревались и в конце концов сварились», — сказала Малышева.

Медики также назвали заблуждением мнение о том, что пища при приготовлении в микроволновках теряет полезные вещества. «Основное количество витаминов сохраняется», — подчеркнул Гандельман. Кардиолог также добавил, что в пище, приготовленной в микроволновых печах, также сохраняются антиоксиданты.

«Способ приготовления пищи в микроволновой печи полезнее, чем все остальные способы приготовления вместе взятые», — заключила Малышева.

Ранее она заявила, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) и триклозан, которые содержатся в стиральных порошках, в некоторых случаях могут вызывать дерматит, снижать функции щитовидные железы и вызывать рак.