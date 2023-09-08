В ЛНР отреагировали на видео поджога избирательного участка

В ЛНР опровергли информацию о поджоге избирательного участка в Изварино

Сообщение о том, что украинские партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской народной республике (ЛНР), оказалось недостоверным.

Ранее в сентябре в сети появилась информация о поджоге избирательного участка в Изварино.

Избирательная комиссия ЛНР опровергла факт поджога. «Запись сделана ночью, этот факт не позволяет определить время и место происшествия. Тем не менее, на видео точно не избирательный участок в Изварино: все избирательные участки в поселке невредимы и находятся под охраной», — говорится в Telegram-канале избиркома.

Действительно, видео, которое распространилось в соцсетях и мессенджерах, не доказывает факт поджога именно этого участка. Ролик снят ночью и на нем отсутствуют какие-либо опознавательные знаки.

Информация о поджоге избирательного участка в Изварино распространилась в соцсетях и украинских СМИ. В частности, об этом написали РИА Мелитополь, «Фокус.UA» и «Новини.LIVE».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»