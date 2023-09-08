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18:28, 8 сентября 2023Силовые структуры

Задержание в Петербурге педофила-рецидивиста Пули попало на видео

В Петербурге полиция задержала педофила-рецидивиста Пулю, напавшего на девочку

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали педофила-рецидивиста Сергея Прасолова, известного как байкер Пуля, по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики сопровождают подозреваемого в наручниках до автомобиля.

По предварительным данным, 6 сентября мужчина на черной Kia обманом отвез девочку 2010 года рождения в гаражи. Там он совершил в отношении нее противоправные действия и отпустил.

В полицию обратился отец ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее Прасолов уже привлекался по схожей статье. Он отбывал наказание в исправительной колонии с 2004 по 2023 год за серию изнасилований и вышел на свободу четыре месяца назад.

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    Олеся Мицкевич
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