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09:20, 9 сентября 2023Россия

Вирусолог назвал условие заболевания гриппом и COVID-19 одновременно

Вирусолог Альтштейн: заболеть гриппом и COVID можно, если подхватить оба вируса

Фото: Tami Chappell / Reuters

Заболеть вирусом и COVID-19 одновременно можно, если в организм человека попадут сразу оба этих вируса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом он назвал такое условие маловероятным.

При этом по отдельности произойдет сезонный подъем заболеваемости как гриппом, так и COVID-19, предупредил вирусолог.

«Хотя пандемия в целом считается официально законченной, на самом деле вирус есть, и довольно много заболеваний. За последние четыре месяца, которые прошли после того, как было объявлено о прекращении пандемии и уже заболело порядка семи миллионов человек. Ковида все равно стоит опасаться, ожидать осенью некоторого подъема — это правильно, скорее всего, поднимется. Но, конечно, он уже не достигнет тех масштабов, которые были последней зимой и особенно зимой 2022 года, когда миллионы людей заболевали, такого не будет. Грипп тоже к нам приближается, но это, скорее, ближе к зиме», — добавил специалист.

1 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире в период с 24 июля по 20 августа. За это время зарегистрировали на 63 процента больше заболевших, чем за предыдущие 28 дней.

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