Заболеваемость COVID-19 в мире резко возросла

ВОЗ объявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своей еженедельной эпидемиологической сводке сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире в период с 24 июля по 20 августа. Отмечается, что за это время было зарегистрировано на 63 процента больше заболевших, чем за предыдущие 28 дней.

«За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более двух тысяч смертей», — заявили в организации.

Уточняется, что, исходя из этих данных, количество зарегистрированных заболевших COVID-19 выросло на 63 процента, а число смертей из-за коронавирусной инфекции сократилось на 48 процентов. В ВОЗ подчеркнули, что точность оценок уровня инфицированных оказалась сниженной в связи с сокращением масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обвинил страны Запада в дискриминации из-за нежелания отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19.