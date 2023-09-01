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01:37, 1 сентября 2023Наука и техника

Заболеваемость COVID-19 в мире резко возросла

ВОЗ объявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своей еженедельной эпидемиологической сводке сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире в период с 24 июля по 20 августа. Отмечается, что за это время было зарегистрировано на 63 процента больше заболевших, чем за предыдущие 28 дней.

«За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более двух тысяч смертей», — заявили в организации.

Уточняется, что, исходя из этих данных, количество зарегистрированных заболевших COVID-19 выросло на 63 процента, а число смертей из-за коронавирусной инфекции сократилось на 48 процентов. В ВОЗ подчеркнули, что точность оценок уровня инфицированных оказалась сниженной в связи с сокращением масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обвинил страны Запада в дискриминации из-за нежелания отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19.

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    Марина Совина
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