ООН обвинила страны Запада в дискриминации из-за прав на вакцины от COVID-19

Комитет ООН обвинил Запад в дискриминации из-за прав на вакцины от COVID-19

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обвинил страны Запада в дискриминации из-за нежелания отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Об этом говорится в заявлении комитета на сайте всемирной организации.

«Комитет ООН предупреждает, что настойчивое нежелание северных стран отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцину против COVID-19 нарушает гарантию недискриминации», — отметили в комитете.

Организация призвала Германию, Швейцарию, Великобританию и США отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины, методы лечения и технологии здравоохранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте числа заболеваний новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.1. По мнению специалистов-вирусологов, данный штамм COVID-19 представляет интерес для исследователей в силу уникальной способности «ускользать от иммунитета».