ВОЗ предупредила о стремительном распространении нового штамма COVID-19

ВОЗ: стремительно распространяется новый штамм коронавируса EG.5.1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте числа заболеваний новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.1. Об этом сообщается в отчете организации.

По мнению специалистов-вирусологов, данный штамм COVID-19 представляет интерес для исследователей в силу своей уникальной способности «ускользать от иммунитета», что может сделать его доминирующим штаммом в некоторых странах и даже во всем мире. Однако, как отметили в ВОЗ, EG.5.1 не характеризуется изменением тяжести заболевания.

«Согласно имеющимся данным, риск EG.5 для общественного здоровья на глобальном уровне оценивается как низкий», — говорится в опубликованном документе.

В мае эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков рассказал, что при появлении нового, более мощного штамма коронавируса можно будет сделать выводы о происхождении инфекции. При этом, успокоил он, последние штаммы коронавируса уже малопатогенны и не представляют серьезной опасности.