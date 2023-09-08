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17:47, 8 сентября 2023Силовые структуры

Скрывавшегося 15 лет от приговора суда осужденного арестовали

В Петербурге арестовали осужденного, скрывавшегося от наказания 15 лет

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который скрывался от наказания 15 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Мужчина попался на Русановской улице. Он категорически отрицал свою причастность к преступлениям и просил его отпустить.

В 2008 году задержанный был обвинен в мошенничестве и находился под подпиской о невыезде, однако, несмотря на предписание, покинул город. Установить его местоположение не удалось, и Московский районный суд вынес приговор мошеннику заочно. Мужчина получил пять лет колонии общего режима.

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    Илона Палей
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