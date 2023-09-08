В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

«Известия»: за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать

За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать. Об этом пишут «Известия».

Соответствующий законопроект о запрете листовок подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. согласно документу, штраф для физических лиц составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 до 500 тысяч рублей.

Депутаты указали, что законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, при этом пространство внутри подъезда и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов. Выявлять нарушения предлагается при помощи систем видеонаблюдения.

Парламентарий Сергей Колунов, комментируя законопроект, пояснил, что реклама в ящике мешает найти действительно важное письмо или коммунальную платежку. Порой рекламу маскируют под заказные письма, что вызывает сложности для пожилых людей.