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01:16, 8 сентября 2023Среда обитания

В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

«Известия»: за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать. Об этом пишут «Известия».

Соответствующий законопроект о запрете листовок подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. согласно документу, штраф для физических лиц составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 до 500 тысяч рублей.

Депутаты указали, что законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, при этом пространство внутри подъезда и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов. Выявлять нарушения предлагается при помощи систем видеонаблюдения.

Парламентарий Сергей Колунов, комментируя законопроект, пояснил, что реклама в ящике мешает найти действительно важное письмо или коммунальную платежку. Порой рекламу маскируют под заказные письма, что вызывает сложности для пожилых людей.

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    Марина Совина
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