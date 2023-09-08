Россиянин устроил стрельбу в центре Москвы

«112»: посетитель барбершопа устроил стрельбу в центре Москвы

Посетитель барбершопа устроил стрельбу на Никольской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала, все произошло после словесного конфликта. Один из участников перепалки достал травматический пистолет и направил его в оппонента. Пострадавших нет — пуля попала в витрину ювелирного магазина.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность хулигана, а также мотивы его действий.

Дополнение: Позже Telegram-канал «112» опроверг данную новость. По информации источника, один из клиентов барбершопа сильно хлопнул дверью, из-за чего в расположенном рядом ювелирном магазине треснула витрина.