Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео
На Гонконг обрушился самый мощный дождь за последние 139 лет. Улицы города оказались затоплены. Одну из жительниц унесло течением, видео с инцидентом опубликовала газета The Guardian.
На попавших в сеть кадрах девушку уносит поток воды вниз по автомобильной дороге. Китаянка пытается подняться, но у нее не получается из-за сильного течения. На других роликах можно увидеть наполовину ушедшие под воду автомобили и затопленный торговый центр.
7 сентября в Гонконге за час выпало 158,1 миллиметра осадков. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, начиная с 1884 года. Поздним вечером власти города заявили о затоплении нескольких районов, экстренные службы начали проведение спасательных операций. Обсерватория Гонконга заявила, что причиной дождя стало низкое давление, связанное с недавно прошедшим тайфуном «Хайку».
Согласно прогнозам, ливень продолжится 8 сентября. Городские школы и детские сады приостановили занятия, метро также частично прекратило работу.
Ранее в сентябре в китайской провинции Гуандун и Гонконге были отменены сотни рейсов из-за приближения тайфуна «Саола», который сформировался к востоку от Филиппин.