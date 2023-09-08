Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео

Жительницу Гонконга унесло течением по затопленной улице после мощнейшего дождя

На Гонконг обрушился самый мощный дождь за последние 139 лет. Улицы города оказались затоплены. Одну из жительниц унесло течением, видео с инцидентом опубликовала газета The Guardian.

На попавших в сеть кадрах девушку уносит поток воды вниз по автомобильной дороге. Китаянка пытается подняться, но у нее не получается из-за сильного течения. На других роликах можно увидеть наполовину ушедшие под воду автомобили и затопленный торговый центр.

7 сентября в Гонконге за час выпало 158,1 миллиметра осадков. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, начиная с 1884 года. Поздним вечером власти города заявили о затоплении нескольких районов, экстренные службы начали проведение спасательных операций. Обсерватория Гонконга заявила, что причиной дождя стало низкое давление, связанное с недавно прошедшим тайфуном «Хайку».

Согласно прогнозам, ливень продолжится 8 сентября. Городские школы и детские сады приостановили занятия, метро также частично прекратило работу.

Ранее в сентябре в китайской провинции Гуандун и Гонконге были отменены сотни рейсов из-за приближения тайфуна «Саола», который сформировался к востоку от Филиппин.