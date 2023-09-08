В Турции экс-главу криптобиржи приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

В Турции экс-главу криптобиржи Thodex приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

Суд в Стамбуле приговорил бывшего руководителя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество, руководство преступной организацией и отмывание денег, пишет Bloomberg.

Помимо самого Озера виновными также признали двоих его родственников. Мужчина, бросивший учебу после основания Thodex в 2017 году, перед вынесением приговора рассуждал более чем оптимистично. «Я достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле (...) Я бы не действовал так дилетантски, если бы это была преступная организация», — приводит агентство слова подсудимого на процессе.

Thodex внезапно остановила торги в апреле 2021 года, заявив о нехватке финансового обеспечения для продолжения операций. Сумма ущерба до сих пор остается неясной: его оценки существенно разнятся. В обвинительном заключении прокурор оценил ущерб примерно в 13 миллионов долларов, а по данным Chainalysis, американской фирмы, занимающейся анализом блокчейнов, ущерб составил 2,6 миллиарда. Два с половиной года назад Anadolu сообщало, что Озер сбежал из Турции в Албанию с двумя миллиардами долларов, принадлежащими инвесторам.

В июле Озера уже приговорили к семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за непредоставление налоговикам документов, запрошенных в ходе судебного разбирательства. Об этом писало издание Cointelegraph