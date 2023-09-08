Полиция задержала лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

МВД: задержаны лидеры неонацистов «Белая масть» за подготовку преступлений

Сотрудники полиции задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть» за подготовку серии преступлений против интересов России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В совместной спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, Следственного комитета России, ФСИН и Росгвардии.

Оперативники установили места проживания главарей неонацистов и там их обезвредили. В МВД предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых.

У них изъято холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы. Кроме того сотрудники правоохранительных органов нашли нацистскую символику, атрибутику и литературу.

Подозреваемые заключены под стражу, против них возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности и экстремизм. Среди фигурантов есть ранее судимые граждане.