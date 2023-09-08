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10:44, 8 сентября 2023Силовые структуры

Полиция задержала лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

МВД: задержаны лидеры неонацистов «Белая масть» за подготовку преступлений

Кадр: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть» за подготовку серии преступлений против интересов России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В совместной спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, Следственного комитета России, ФСИН и Росгвардии.

Оперативники установили места проживания главарей неонацистов и там их обезвредили. В МВД предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых.

У них изъято холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы. Кроме того сотрудники правоохранительных органов нашли нацистскую символику, атрибутику и литературу.

Подозреваемые заключены под стражу, против них возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности и экстремизм. Среди фигурантов есть ранее судимые граждане.

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    Любовь Ширижик
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