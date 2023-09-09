Сообщение о голосовании под дулом автомата в Херсонской области не подтвердилось

Сообщение о голосовании под дулом автомата в Алешках не подтвердилось

В крупных проукраинских Telegram-каналах появилось видео, в котором утверждается, что в городе Алешки Херсонской области местных жителей заставляют голосовать под дулом автомата прямо на дому. Однако данные из ролик не нашли подтверждения.

Установить, что кадры действительно сняты в Алешках невозможно. Кроме того, имеется ряд нестыковок. Судя по видео, действия разворачиваются по улице Лесная, 32. За окном хозяйки дома, которая снимает происходящее на телефон, запечатлено, что дом соседствует с пустырем, но согласно данным Google Maps, здание по указанному адресу соседствует с рядом строений с заборами. Подтверждение локации есть на кадастровом плане.

Кроме того, на видео запечатлен микроавтобус, но судя по кадрам, которые публиковала администрация Алешкинского муниципального округа, подобные автомобили не используются — представители избиркома ездят на легковых автомобилях. При этом на видео оружия в руках людей, которые выходят из фургона, нет.

Публикация получила широкий охват в проукраинских Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»