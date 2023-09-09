Полковник рассказал об особенностях сбитого дрона ВСУ стоимостью 550 тысяч евро

Полковник Кнутов: в России изучат сбитый дрон ВСУ стоимость в 550 тысяч евро

Сбитый под Энергодаром беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) чешского производства Primoco One является продвинутой разработкой. Об особенностях сбитого дрона «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Этот разведывательно-ударный беспилотник считается продвинутым. Он занимается разведкой, причем часть задач он может решать автономно, самостоятельно. Его особенность в том, что если он обнаруживает цель, то с него можно произвести пуск ракет. По боевым возможностям он совпадает с Bayraktar, хоть он и меньше в размерах, поэтому его цена и достаточно высокая. Также он может поддерживать связь не напрямую, а через ретрансляторы», — рассказал специалист.

Эта разработка, которая соответствует требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня

Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Он отметил, что российские военные сбили этот дрон при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

«Беспилотник упал на болотистую местность, за счет чего он не разбился и остался в более-менее приличном состоянии. Благодаря этому наши военные добрались до деталей, с помощью веревок заарканили эти части и таким образом основная масса этого беспилотника окажется у наших оборонщиков, которые посмотрят и, может быть, что-то используют для наших разработок», — добавил Кнутов.

Самое главное, они добавят определенные технические параметры в станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с таким расчетом, чтобы эти беспилотники можно было уничтожать, заглушая сигнал управления Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее командир отряда с позывным «Сатурн» рассказал, что бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили чешский беспилотник Primoco One ВСУ. Дрон стоимостью 550 тысяч долларов упал на территории бывшего Каховского водохранилища, его уже передали для изучения военным специалистам, отметил «Сатурн».

По его словам, разведка сообщила, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. «Когда мы его визуально обнаружили, сбили из [переносного зенитного ракетного комплекса] ПЗРК», — сказал он.