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05:20, 8 сентября 2023Россия

Российские военные сбили дрон ВСУ чешского производства

Российские бойцы сбили чешский беспилотник ВСУ Primoco стоимостью 550 тысяч евро

Фото: David W Cerny / Reuters

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили чешский беспилотник Primoco One Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир отряда с позывным «Сатурн».

По словам собеседника агентства, разведка сообщила, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодар. «Когда мы его визуально обнаружили, сбили из [переносного зенитного ракетного комплекса] ПЗРК», — сказал он. Дрон стоимостью 550 тысяч долларов упал на территории бывшего Каховского водохранилища, его уже передали для изучения военным специалистам, отметил «Сатурн».

Осенью 2022 года Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Они предназначены для разведки и выполнения задач по наблюдению за противником и могут находиться в воздухе до 15 часов.

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    Марина Совина
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