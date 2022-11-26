Минобороны Люксембурга сообщило о передаче Украине шести беспилотников Primoco One 150

Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны страны.

Дроны Primoco One 150 предназначены для разведки и выполнения задач по наблюдению за противником. Беспилотники оснащены автопилотом, который обеспечивает автоматизированный взлет, посадку и выполнение плана полета. Primoco One 150 может находиться в воздухе до 15 часов беспрерывно.

По информации издания, ранее Люксембург также передал Киеву армейские грузовые фургоны HUMVEE, ракеты NLAW, системы ночного видения, военные палатки, генераторы, а также боеприпасы различного калибра.

В октябре спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Люксембург выделил на военную помощь Киеву 15 процентов своего оборонного бюджета.