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17:55, 26 ноября 2022Мир

Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150

Минобороны Люксембурга сообщило о передаче Украине шести беспилотников Primoco One 150

Фото: Semetkovsky / Wkimedia Commons

Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны страны.

Дроны Primoco One 150 предназначены для разведки и выполнения задач по наблюдению за противником. Беспилотники оснащены автопилотом, который обеспечивает автоматизированный взлет, посадку и выполнение плана полета. Primoco One 150 может находиться в воздухе до 15 часов беспрерывно.

По информации издания, ранее Люксембург также передал Киеву армейские грузовые фургоны HUMVEE, ракеты NLAW, системы ночного видения, военные палатки, генераторы, а также боеприпасы различного калибра.

В октябре спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Люксембург выделил на военную помощь Киеву 15 процентов своего оборонного бюджета.

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Константин Лысяков
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