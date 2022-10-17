Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 17 октября 2022Бывший СССР

Европейская страна выделила Украине 15 процентов оборонного бюджета

Спикер Рады Стефанчук заявил, что Люксембург выделил Украине 15% оборонного бюджета

Фото: Yannis Papanastasopoulos / Unsplash

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Люксембург выделил Украине 15 процентов оборонного бюджета страны на военную помощь Киеву. Его слова передает РИА Новости.

«Я благодарен Люксембургу за поддержку Украины, в частности, военную. По состоянию на октябрь 15 процентов оборонного бюджета Люксембурга было направлено именно на помощь нашему государству. Мы высоко ценим такую поддержку», — утверждает он.

По словам Стефанчука, украинские города атаковали дронами. В связи с этим было сделано обращение к властям Люксембурга, чтобы они предоставили оружие больших объемов.

Ранее стало известно о проведении заседания Европейского союза (ЕС) 17 октября в Люксембурге, на котором обсудят шестой пакет военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины. Уточняется, что ЕС выделит Киеву 500 миллионов евро. Таким образом, Евросоюз доведет общую военную помощь из так называемого Европейского фонда мира до 3,1 миллиарда евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Стали известны личности устроивших стрельбу на полигоне в Белгородской области
Центробанк объявил о возвращении инфляции
Раскрыто влияние никотина на женщин
Украина внедрит натовскую систему логистики
Украина анонсировала выпуск нового беспилотника
В Петербурге вернули домой трех ошибочно мобилизованных
Украина вновь призвала союзников поставить системы ПВО
Последствия решения Китая о запрете продавать СПГ для стран Европы оценили
Спортсменка из Ирана впервые за 43 года вышла на соревнования без хиджаба
В Госдуме прокомментировали завершение мобилизации в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.