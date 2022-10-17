Европейская страна выделила Украине 15 процентов оборонного бюджета

Спикер Рады Стефанчук заявил, что Люксембург выделил Украине 15% оборонного бюджета

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Люксембург выделил Украине 15 процентов оборонного бюджета страны на военную помощь Киеву. Его слова передает РИА Новости.

«Я благодарен Люксембургу за поддержку Украины, в частности, военную. По состоянию на октябрь 15 процентов оборонного бюджета Люксембурга было направлено именно на помощь нашему государству. Мы высоко ценим такую поддержку», — утверждает он.

По словам Стефанчука, украинские города атаковали дронами. В связи с этим было сделано обращение к властям Люксембурга, чтобы они предоставили оружие больших объемов.

Ранее стало известно о проведении заседания Европейского союза (ЕС) 17 октября в Люксембурге, на котором обсудят шестой пакет военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины. Уточняется, что ЕС выделит Киеву 500 миллионов евро. Таким образом, Евросоюз доведет общую военную помощь из так называемого Европейского фонда мира до 3,1 миллиарда евро.