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03:09, 17 октября 2022Мир

В ЕС обсудят миссию для подготовки украинских военных

Главы МИД стран ЕС обсудят шестой транш военной помощи Киеву и миссию подготовки для ВСУ

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на заседании в Люксембурге обсудят шестой транш военной помощи Киеву и запуск тренировочной миссии для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Новый пакет финансовой помощи составит 500 миллионов евро. Таким образом, союз доведет общую военную помощь из так называемого Европейского фонда мира до 3,1 миллиарда евро.

Собеседник добавил, что подготовка украинских бойцов может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. По его словам, на данный момент решается, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит в миссии своих инструкторов.

Ранее ЕС намеревался запустить тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 октября. Об этом заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По словам политика, Брюссель никогда не примет вхождение четырех новых регионов в состав России.

Марина Совина
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