Белый дом отругал Клинтон за просьбу к Зеленскому о помощи

Hill: Белый дом в 2021 году отругал Хиллари Клинтон из-за просьбы к Зеленскому

Белый дом в 2021 году отругал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она попросила власти Украины помочь с эвакуацией афганок. Об этом пишет The Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician («Последний политик»).

Как говорится в книге, у Клинтон был список женщин, которые могли стать жертвами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) после вывода американских войск из Афганистана. Она позвонила эмиру Катара с просьбой сопроводить автобусы с женщинами через КПП талибов. Также Клинтон обратилась в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы попросить посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за этого она получила выговор, утверждает автор.

Советник американского президента Джейк Салливан упрекнул Клинтон за ее действия, на что она ответила, что не стала бы звонить украинским властям, если бы это сделал Белый дом. Затем она заверила Салливана, что будет согласовывать свои действия с администрацией США, хотя к тому моменту уже успела связаться с лидерами других стран, в частности с премьером Канады Джастином Трюдо и премьером Албании Эди Рамой.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу Кабул. В ночь на 31 августа США полностью завершили вывод войск из страны, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в Афганистане.