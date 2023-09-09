На Украине обеспокоились многочисленными потерями на фронте

Соскин: Украина может не справиться с ранеными и потерями на фронте

Украина может не справиться с многочисленными ранеными и потерями на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довезти до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — отметил он.

По мнению Соскина, в Министерстве здравоохранения Украины процветает коррупция, она и стала причиной проблем с невозможностью справиться с раненными на передовой. Руководство страны, считает он, не может ничего сделать с разгулом коррупции во многих сферах, несмотря на постоянные обещания президента Владимира Зеленского с ним справиться.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что усилившиеся удары российских сил по Украине наносят невосполнимые потери. В это же время, отметил он, украинское руководство делает пустые заявления и меняет министра обороны, что вряд ли изменит ситуацию.