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10:52, 9 сентября 2023Бывший СССР

На Украине обеспокоились многочисленными потерями на фронте

Соскин: Украина может не справиться с ранеными и потерями на фронте
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Украина может не справиться с многочисленными ранеными и потерями на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довезти до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — отметил он.

По мнению Соскина, в Министерстве здравоохранения Украины процветает коррупция, она и стала причиной проблем с невозможностью справиться с раненными на передовой. Руководство страны, считает он, не может ничего сделать с разгулом коррупции во многих сферах, несмотря на постоянные обещания президента Владимира Зеленского с ним справиться.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что усилившиеся удары российских сил по Украине наносят невосполнимые потери. В это же время, отметил он, украинское руководство делает пустые заявления и меняет министра обороны, что вряд ли изменит ситуацию.

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    Алевтина Запольская
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