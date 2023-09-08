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15:43, 8 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о невосполнимых потерях после российских ударов

Соскин: усилившиеся удары ВС России по Украине наносят невосполнимые потери

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Усилившиеся удары Вооруженных сил (ВС) России по Украине наносят невосполнимые потери. Об этом в своем YouTube-канале заявил советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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