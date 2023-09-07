Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неспособности Зеленского защитить Одессу

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава республики Владимир Зеленский не в силах защитить портовую инфраструктуру Одессы от российских ударов. Его слова передает РИА Новости.

«Не отбились в Одессе. Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент», — сказал он. Соскин также заявил, что разрушение инфраструктуры в Одессе будет иметь серьезные последствия для республики.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости способны взять Одессу и Харьков. С ним согласен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, считающий, что армия России продвинется до самого Днепра, прямо на Киев.