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13:00, 7 сентября 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о неспособности Зеленского защитить порты Одессы

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неспособности Зеленского защитить Одессу

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава республики Владимир Зеленский не в силах защитить портовую инфраструктуру Одессы от российских ударов. Его слова передает РИА Новости.

«Не отбились в Одессе. Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент», — сказал он. Соскин также заявил, что разрушение инфраструктуры в Одессе будет иметь серьезные последствия для республики.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости способны взять Одессу и Харьков. С ним согласен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, считающий, что армия России продвинется до самого Днепра, прямо на Киев.

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    Алевтина Запольская
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