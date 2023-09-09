В Марокко произошло сильное землетрясение

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что ЧП произошло в пятницу, 8 сентября, в 23:11 (суббота, 9 сентября, 01:11 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах к юго-западу от города Марракеша, где живут 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. По информации Al Arabiya, не менее 93 человек погибли.

2 сентября сообщалось, что у побережья Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Пострадавших и разрушений в результате толчков не было.