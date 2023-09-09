Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:42, 9 сентября 2023Мир

В Марокко произошло сильное землетрясение

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

Фото: Telegram-канал / РИА Новости

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что ЧП произошло в пятницу, 8 сентября, в 23:11 (суббота, 9 сентября, 01:11 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах к юго-западу от города Марракеша, где живут 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. По информации Al Arabiya, не менее 93 человек погибли.

2 сентября сообщалось, что у побережья Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Пострадавших и разрушений в результате толчков не было.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В России отметили успехи БМП-3 в борьбе с бронетехникой ВСУ

    Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ к северу от Никольского

    Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

    Украинских военных посадили на танки из музеев

    В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

    В Марокко произошло сильное землетрясение

    Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

    В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

    Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости