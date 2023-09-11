Украинского военного осудили пожизненно за убийство четырех жителей Мариуполя

В ДНР пожизненно осудили украинца, виновного в убийстве четырех гражданских

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Тарана, расстреливавшего приближавшихся к его позиции людей. Об этом в понедельник, 11 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 11 по 16 марта 2022 года, неся боевое дежурство на территории «Азовобщемаша», он заметил четырех гражданских, шедших по улице, о чем доложил командиру роты, после чего по его приказу открыл по гражданским прицельный огонь. Два человека погибли на месте, еще двое смогли убежать.

Позже он заметил группу гражданских из шести мужчин и женщины, которые шли к зданию бывшей АЗС, они также подверглись обстрелу со стороны украинского военнослужащего, в результате чего двое мужчин погибли, остальные спаслись от огня, сумев спрятаться и убежать с места обстрела.