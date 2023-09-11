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10:48, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о прослушке жителей Мелитополя через вышки не нашло подтверждения

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Сообщение о прослушке жителей Мелитополя при помощи вышек сотовой связи не нашло подтверждения.

Украинские Telegram-каналы распространили информацию о том, что Мелитополе строят вышки сотовой связи, чтобы прослушивать гражданское население.

В действительности в городе строят новые вышки для улучшения качества связи. «Сотовые операторы планируют усилить сигнал за счет использования дополнительных вышек», — сообщалось в официальном Telegram-канале администрации Мелитополя.

В администрации также отмечали, что в городе идет активная работа по обеспечению города бесперебойной мобильной связью и интернетом, а связь обеспечивает российский мобильный оператор «Мир Телеком».

Работа по улучшению сотовой связи ведется не только в Мелитополе, но и в других городах Запорожской области, а также в Херсонской, ДНР и ЛНР.

Информация о том, что в Мелитополе строят вышки сотовой связи, чтобы прослушивать гражданское население, широко распространилась в украинских СМИ и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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