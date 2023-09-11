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20:52, 11 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе юноши открыли стрельбу по горожанам

В Миассе четверо юношей открыли стрельбу по семье

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех юношей, открывших стрельбу по трем горожанам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Миассе на улице Свердлова. Женщина обратилась в отделение полиции и рассказала, что трех ее родственников ранили в ноги. Потерпевшие — 20-летний, 28-летний и 73-летний местные жители. Нападавшие стреляли в мужчин, а затем уехали на автомобиле.

Силовики уже опросили очевидцев, членов семьи пострадавших и изъяли необходимые для следствия предметы. Вскоре фигурантов поймали и доставили в полиции: ими оказались молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. У них уже изъяли оружие. Предварительно установлено, что конфликт начался в ночном клубе. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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